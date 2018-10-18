السفير الايراني يبحث ومحافظ آرارت الارمينية تنمية العلاقات الثنائية

موسكو / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – التقي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في يريفان 'سيد كاظم سجادي' مع محافظ آرارات الارمينية 'غاريك سركيسيان' وبحث معه في سبل تعزيز العلاقات بين هذه المحافظة والمحافظات الشمالية الايرانية ولاسيما محافظة 'جيلان'.

واشار سجادي خلال اللقاء الذي جري بمقر السفارة الايرانية في يريفان، اشار الي الزيارة الاخيرة التي قام بها محافظ آرارات لمحافظة جيلان؛ متطلعا الي تحقيق انجازات جيدة من خلال هذه الزيارة.
كما دعا السفير الايراني في يريفان الي متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تخلّلت زيارة سركيسيان الي ايران؛ مؤكدا ان تنمية التعاون بين محافظات البلدين ولا سيما محافظتي جيلان وآرارات تصب في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وارمينيا.
وفي السياق، نوّه سجادي بالفرص المتاحة للتعاون بين المحافظات الشمالية الايرانية والارمينية وبما يشمل المجالات الزراعية وتربية المواشي والثروة السمكية والسياحة.
الي ذلك، رحّب محافظ آرارات بتعزيز التعاون بين المحافظات الشمالية الايرانية والارمينية؛ معربا عن تقديره لمحافظ جيلان علي حسن الضيافة.
واكد سركيسيان استعداده لاستقبال وفد ايراني في المستقبل القريب وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.
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السفير الايراني يبحث ومحافظ آرارت الارمينية تنمية العلاقات الثنائية

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