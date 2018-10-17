محكمة لاهاي تحدد مهلة لايران واميركا لتقديم الادلة

وافاد الموقع الالكتروني لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بانه علي الحكومة الايرانية تقديم شكواها للمحكمة لغاية 10 ابريل 2019 فيما امام الحكومة الاميركية فرصة تقديم دفاعياتها تحريريا لغاية 10 اكتوبر 2019 .

ووفقا للبيان الصادر سيتم مستقبلا الاعلان عن الجدولة الزمنية للاجراءات اللاحقة.

وكانت محكمة لاهاي قد اصدرت قرارا موقتا لصالح ايران قبل فترة امرت اميركا فيه بتجميد الحظر علي الادوية والاغذية والشؤون الانسانية والجوية ضد ايران، وذلك بعد ان كانت ايران قد رفعت شكوي ضد اميركا اعتبرت فيه الحظر الاميركي ضدها بانه ينقض معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في العام 1955 ودعت الي الغائه.

انتهي ** 2342

