روسيا: امريكا منعزلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

موسكو/3تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا 'ميخائيل اوليانف' ان امريكا باتت تواجه عزلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي مقابلة اجرتها معه صحيفة 'ايزوستيا' الروسية، قال اوليانف انه تمت مناقشة الاتفاق النووي في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما كنا قد ناقشنا تفاصيل هذا الموضوع في اجتماع مجلس الحكام في الوكالة.
وفيما اكد ان امريكا بات تواجه عزلة اضاف ان مندوبي كل من اسرائيل و السعودية و الامارات العربية المتحدة و البحرين و اليمن هم الذين دعموا مواقف امريكا حيال الاتفاق النووي لكن مندوبي باقي دول العالم اما نددوا بإنسحاب امريكا من الاتفاق او اعربوا عن خيبة املهم تجاه هذا الموقف الامريكي.
وتابع قائلا ان مواقف الدول الغربية باتت بعيدة عن امريكا بشأن الاتفاق النووي حيث اكد مندوبو هذه الدول علي الحفاظ علي الاتفاق النووي باعتباره انجازا كبيرا.
واضاف ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اصدر 12 تقريرا اكد فيه علي التزام ايران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وهذا ما دفع مندوبي الدول الغربية الي اتخاذ مثل هذا الموقف تجاه الاتفاق.
واكد ان مواقف ايران اتسمت بالمنطق وضبط النفس وإنها لم تضع العراقيل امام الاتفاق النووي وتدعو الان باقي دول المعنية بالاتفاق الي التعاون الاقتصادي للتعويض عن انسحاب امريكا منه.
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عزلة امريكا

الاتفاق النووي

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روسيا: امريكا منعزلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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