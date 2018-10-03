ظریف : أمریكا لن تحصل علي إتفاق أفضل

و اعتبر وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف، الیوم الأربعاء، أن دعم الاتحاد الأوروبی للاتفاق النووی المبرم مع طهران رغم انسحاب الولایات المتحدة منه فی أیار/ مایو الماضی، أفضل من المتوقع.

وقال ظریف، إن دعم الاتحاد الأوروبی للصفقة النوویة أفضل من المتوقع فی مواجهة الضغوط الأمریكیة، منوهًا إلي أن مهمة الحفاظ علي الاتفاق النووی ستكون صعبة بعد انسحاب أمریكا؛ لأن دولارها یلعب دورًا محوریًّا فی النظام المالی الدولی.

ولفت الوزیر الإیرانی إلي أن التعهدات والضمانات الأوروبیة لإبقاء إیران ضمن الاتفاق النووی وضعت بعض الإجراءات السهلة بالاستناد إلي مجموعة من القوانین التی تسمح لطهران بالقیام بالتبادل التجاری والمصرفی.

وردًّا علي سؤال حول موقف رئیسة الوزراء البریطانیة تیریزا مای، قال ظریف: قد یكون لدي الأوروبیین التزامات أفضل مما كان یتوقع جمیعهم، لذلك یجب علي أوروبا أن تجعل لهذه الالتزامات السیاسیة آلیة.

وقال وزیر الخارجیة الإیرانی، إنه یعتقد أن هذه الآلیات سیتم تنفیذها، مضیفًا: المهمة التالیة وهی المهمة الأهم والصعبة هی معرفة ما إذا كانت هذه الآلیات فعالة.

وبین: سیكون لدینا صبر لفترة أطول قلیلًا، لكن هذا لا یعنی أن صبرنا لن ینتهی أبدًا، ولكننا سننتظر فترة أطول قلیلًا.

وقال وزیر الخارجیة الإیرانی ردًّا علي سؤال حول ما إذا كان من المستحیل علي إیران قبول عرض دونالد ترامب لمقابلته: 'لا شیء مستحیل'.

وكان ظریف أعلن الأسبوع الماضی من نیویورك خلال مشاركته باجتماع الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبی سینشئ آلیة مالیة خاصة تسمح للشركات بالتغلب علي العقوبات التی أعادها الرئیس دونالد ترامب الذی تخلي عن الصفقة النوویة مع إیران.

انتهي** 2344

