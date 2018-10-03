وزیر خارجیة سلوفینیا: نؤید بقوة الاتفاق النووی

وأضاف 'میرو سرار' فی حدیث خاص مع مراسل ارنا فی مقر الامم المتحدة : كما تعلمون، العلاقات بین البلدین ودیة جدا، وقلت لوزیر الخارجیة الایرانی انه یجب ان نعتمد خطوات نحو تعزیز التعاون الاقتصادی بین البلدین.

والتقي وزیر خارجیة سلوفینیا بوزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف علي هامش الدورة الثالثة والسبعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة.

وردا علي سؤال حول مجالات التعاون الاقتصادی بین البلدین، قال، إن شركاتنا تعمل فی إیران فی مختلف المجالات، بمافیها التقنیات الحدیثة، ونرید تبادل الزیارات بین الوفود التجاریة للبلدین لتوسیع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي.

وأكد إن الحكومة السلوفینیة تدعم بقوة الاتفاق النووی الإیرانی، وتدعو الي استمراره، وقال إننا سنعمل بالتنسیق مع موقف الاتحاد الأوروبی فی هذا الصدد.

وصرح إن الوضع فی الشرق الأوسط حساس، وقد ناقشنا القضیة مع وزیر الخارجیة الإیرانی.

جمهوریة سلوفینیا هی بلد فی جنوب أوروبا المركزیة وعضو فی الاتحاد الأوروبی وحلف شمال الأطلسی.

انتهي** 2344

