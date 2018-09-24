دراسه الهجوم الارهابي في اهواز بحضور مسوولي وزارتي الامن و الداخلية

واشار فلاحت بيشه اليوم الاثنين الي محاولات وسائل اعلام بعض الدول لتقديم داعش بانها المسوول عن الهجوم الارهابي في اهواز و صرف الانظار عن زمرة 'الاحوازية' الارهابية الانفصالية و المدعومة من السعودية واوضح ان الشعب الايراني يعرف من يقف وراء هذا الهجوم و كذلك الدولة المتورطة فيه.

واضاف إن الجماعات الارهابية التي تقوم بمثل هذه العمليات تتلقي الدعم الفكري و المالي من السعودية.

وفيما اشار الي ان الهجوم الارهابي في اهواز طال مختلف الاعراق الايرانية اكد إن هجمات جماعات مثل زمرة 'الاحوازية' و جماعات مماثلة تطال كافة الاعراق و الطوائف.

وقال فلاحت بيشه ان هذا الامر هو خاص بالمجموعات المرتبطة بالسعودية واضاف انه لا يفرق لهؤلاء من يهاجمون.

واضاف ان الجماعات السلفية واينما كانت في العالم، قد تملك اسس مالية وعقائدية مختلفة لكن جميع المجموعات التكفيرية التي تعمل ضد ايران مدعومة عقائديا وماليا من السعودية وهذا واقع.

واكد ان السعودية لا يجب ان تتهرب من هذه الحقيقة ويجب ان تقبل بان لها ضلع في هذا الهجوم الارهابي وانها تتحمل مسؤولية هذا الهجوم علي الصعيد الدولي. وعلي مسؤولي وزارة الخارجية الايرانية ان يعملوا بواجبهم في هذا الخصوص.

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