مسؤول: 700 سيارة اسعاف تنضم قريبا للاسطول البري للطوارئ الايرانية

طهران / 14 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن مسؤول منظمة الطوارئ الايرانية بير حسين كوليوند بانه سيتم خلال الشهر القادم توزيع 700 سيارة اسعاف في مختلف مناطق البلاد لتنضم للاسطول البري للمنظمة.

وقال كوليوند في كلمته اليوم قبل خطبة صلاة الجمعة بطهران، علي اعتاب يوم الطوارئ، انه خلال العامين الماضيين انظمت 2400 سيارة اسعاف للاسطول البري لمنظمة الطوارئ في البلاد وسيتم خلال الشهر القادم اضافة 700 سيارة اخري.
واضاف، ان منظمة الطوارئ الايرانية تضم اليوم 2800 قاعدة برية و 39 قاعدة جوية و 270 دراجة اسعاف و 65 حافلة اسعاف و 4800 سيارة اسعاف.
واوضح انه وفي ظل مشروع 'التحول الصحي' والدعم من وزير الصحة فان لنا الان 39 قاعدة جوية مزودة بمختلف المروحيات حيث تمكنت لغاية الان من نقل 22 الف جريح من ضمنهم اكثر من 65 بالمائة نقلوا مباشرة الي غرف العمليات، وكان للاجراءات السريعة في هذا السياق دور مؤثر في انقاذ حياة الافراد.
وصرح بان المنظمة وفضلا عن خدماتها في تقديم الخدمات الطبية الفورية للمرضي فانها تعد من المنظمات النشطة حين وقوع الازمات والكوارث الطبيعية.
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سيارات اسعاف

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مسؤول: 700 سيارة اسعاف تنضم قريبا للاسطول البري للطوارئ الايرانية

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