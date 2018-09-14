مسؤول: 700 سيارة اسعاف تنضم قريبا للاسطول البري للطوارئ الايرانية

وقال كوليوند في كلمته اليوم قبل خطبة صلاة الجمعة بطهران، علي اعتاب يوم الطوارئ، انه خلال العامين الماضيين انظمت 2400 سيارة اسعاف للاسطول البري لمنظمة الطوارئ في البلاد وسيتم خلال الشهر القادم اضافة 700 سيارة اخري.

واضاف، ان منظمة الطوارئ الايرانية تضم اليوم 2800 قاعدة برية و 39 قاعدة جوية و 270 دراجة اسعاف و 65 حافلة اسعاف و 4800 سيارة اسعاف.

واوضح انه وفي ظل مشروع 'التحول الصحي' والدعم من وزير الصحة فان لنا الان 39 قاعدة جوية مزودة بمختلف المروحيات حيث تمكنت لغاية الان من نقل 22 الف جريح من ضمنهم اكثر من 65 بالمائة نقلوا مباشرة الي غرف العمليات، وكان للاجراءات السريعة في هذا السياق دور مؤثر في انقاذ حياة الافراد.

وصرح بان المنظمة وفضلا عن خدماتها في تقديم الخدمات الطبية الفورية للمرضي فانها تعد من المنظمات النشطة حين وقوع الازمات والكوارث الطبيعية.

انتهي ** 2342

