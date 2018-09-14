مدير وكالة `تاس`: اجتماع `آوانا` في طهران كان مثمرا جدا

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' امس الخميس قال ميخائيلوف، لقد اجرينا في اجتماع طهران محادثات مثمرة جدا ومكثفة وتبادلنا وجهات النظر حول التحديات الرئيسية التي يواجهها الصحفيون اليوم.

واضاف، لقد تدارسنا في اجتماع طهران ايضا الامكانيات والفرص المتاحة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عملنا (الانشطة الخبرية) وسبل دعم ومساعدة وكالة الانباء الناشئة والشابة ووضعنا خبراتنا في جميع المجالات تحت تصرف زملائنا (في وكالات الانباء الاخري).

واشار الي ان وكالة 'تاس' عضو في منظمة 'آوانا' منذ تاسيسها ولها حضور نشط فيها، وقال، ان الاجتماع القادم سيعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي في ابريل العام القادم والذي سيتم البحث خلاله في مختلف مجالات التعاون متعدد الاطراف.

انتهي ** 2342

