السفير الايراني السابق في الاردن:

لايمكن للحكومة السورية التغاضي عن سيادتها علي اراضيها

طهران/11ايلول/سبتمبر- وصف السفير الايراني السابق في الاردن نصرت الله تاجيك محافظة ادلب السورية بانها عش الدبابير وقال انه من غيرالمنطقي بان يطرح طلب عدم اجراء عملية عسكرية في ادلب او وقف اطلاق النار فيها اذ لايمكن الطلب من الحكومة السورية بان تتغاضي عن سيادتها علي اراضيها.

واضاف تاجيك اليوم الثلاثاء في حديث مع مراسل ارنا انه يحق للحكومة السورية بان تسعي لارساء الهدوء والامن في اراضيها وان قلق الدول الاخري من وقوع كارثة انسانية لايمكن معالجته عبر ممارسة الضغط علي الحكومة السورية وحلفائها بل يمكن تبديد ذلك من خلال ايجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق الصراع كما جري سابقا في منطقة درعا .
وصرح ان ايران سعت لاعادة الهدوء الي المنطقة من خلال ارساء السلام والاستقرار في سوريا والحيلولة دون تمدد العنف نحو اوروبا مشيرا الي دور ايران الايجابي والبناء في مكافحة الارهاب واستتباب الامن والاستقرار في المنطقة.
انتهي**2018**س.ر



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سياسي

ارساء الاستقرار والامن

الحكومة السورية

الادلب

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لايمكن للحكومة السورية التغاضي عن سيادتها علي اراضيها

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