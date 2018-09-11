لايمكن للحكومة السورية التغاضي عن سيادتها علي اراضيها

واضاف تاجيك اليوم الثلاثاء في حديث مع مراسل ارنا انه يحق للحكومة السورية بان تسعي لارساء الهدوء والامن في اراضيها وان قلق الدول الاخري من وقوع كارثة انسانية لايمكن معالجته عبر ممارسة الضغط علي الحكومة السورية وحلفائها بل يمكن تبديد ذلك من خلال ايجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق الصراع كما جري سابقا في منطقة درعا .

وصرح ان ايران سعت لاعادة الهدوء الي المنطقة من خلال ارساء السلام والاستقرار في سوريا والحيلولة دون تمدد العنف نحو اوروبا مشيرا الي دور ايران الايجابي والبناء في مكافحة الارهاب واستتباب الامن والاستقرار في المنطقة.

انتهي**2018**س.ر

