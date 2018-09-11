ايران تعين سفيرا جديدا في ايطاليا

وفي تصريح له خلال المراسم التي اقيمت بالمناسبة فداخل القصر الرئاسي بمدينة روما، اكد ماتاريلا ان العلاقت 'المميزة' بين البلدين قائمة الشعور بالمودة لدي الشعبين الايطالي والايراني.

واشار رئيس جمهورية ايطاليا الي رغبة بلاده في ترسيخ مزيد من العلاقات الودية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما اعلن ماتاريلا دعم ايطاليا للاتفاق النووي؛ منوها بأهمية هذا الاتفاق لدي المجتمع الدولي.

الي ذلك، اشاد السفير الايراني بمواقف ورؤي الرئيس الايطالي وحكومة روما المساندة للعلاقات القائمة بين البلدين.

واكد بيات في هذا اللقاء، انه سيسعي خلال مهامه الجديدة بصفته سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في روما، الي تعزيز العلاقات بين البلدين لكونه محط اهتمام كبار المسؤولين جميعا في ايران.

انتهي ** ح ع

