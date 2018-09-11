مسؤول بوكالة كيود للانباء:

اجتماع اونا الذي استضافته ايران كان بناء

بكين/11ايلول/سبتمبر/ارنا- وصف مساعد الشؤون الدولية بوكاكة كيودو للانباء اليابانية 'يويجي كواغاوا' اجتماع وكالات انباء اسيا والمحيط الهادي والذي نظمته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، بانه ناجح و بناء.

واضاف كواغاوا الذي شارك في الإجتماع الثالث والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوانا) ان اقامة هذا الاجتماع في طهران وباستضافة وكالة ارنا ساهم في تحقيق نتائج كبيرة لوسائل الاعلام الاجنبية المشاركة فيه.
واضاف ان الاجتماع كان ايجابيا حيث تمكن المشاركون فيه من مناقشة العديد من المواضيع والتطورات المهمة و كذلك بعض المقترحات في اجواء ايجابية و بناءة .
وفيما اشار الي مكانة وكالة ارنا في المجال الاعلامي، اكد ان ارنا اقامت هذا الاجتماع في اجواء مناسبة جدا معربا عن امله بتوثيق التعاون الاعلامي بين وسائل الاعلام من مختلف دول العالم و تنفيذ المقترحات المطروحة خلال اجتماع طهران.
يذكر ان وكالة ارنا نظمت الاثنين الماضي الإجتماع الثالث والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوانا) بحضور المدراء العامين وكبار المسؤولين في وكالات أنباء الدول الاعضاء.
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اجتماع اونا الذي استضافته ايران كان بناء

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