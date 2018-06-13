ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد

زاهدان/13حزيران/يونيو/ارنا- اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) 'سعيد كميلي' عن ضبط طن و423 كلغم من المخدرات في منطقة سراوان الحدودية (شرق البلاد).

واضاف كميلي اليوم الاربعاء، ان قوات حرس الحدود في مدينة سراوان سارعت بنصب كمين لمهربي المخدرات بعد تلقي معلومات حول احتمال قيامهم بنقل كميات منها الي داخل البلاد.
وتابع قائلا ان مهربي المخدرات لجأوا الي اخفاء المخدرات ولاذوا بالفرار؛ مؤكدا ان قوات الحرس الحدود تمكنت من ضبط طن و 423 كلغم من الافيون و ومصادرة سيارة خلال تطهير المنطقة.
واكد المسؤول الامني الايراني، ان النقاط الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان باتت غيرآمنة لمهربي المخدرات؛ مشيدا بتعاون اهالي النقاط الحدودية مع قوات حرس الحدود.
علما ان مدينة سراوان تقع علي بعد 347 كلم من جنوب شرق زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان) وعلي مقربة من الحدود المشتركة مع باكستان.
انتهي**1110/ ح ع **



برچسب ها

اجتماعي

المخدرات

سراوان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد

معظم المشاهدات

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

ايران تحتج لدي حكومة اقليم كردستان العراق لتسلل الارهابيين من الاقليم الي ايران

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

الامير القطري يأمر بتعيين سفير جديد للدوحة في طهران

أحدث الأخبار

لاعب فی المنتخب الاسبانی : المنتخب الایرانی سیجعل من مباراته أمام الاسبانی مواجهة صعبة

كأس العالم 2018؛

لاعب فی المنتخب الاسبانی : المنتخب الایرانی سیجعل من مباراته أمام الاسبانی مواجهة صعبة

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد

فصل الخلايا السرطانية من الدم عبر تقنية النانو

انجاز علماء ايرانيين؛

فصل الخلايا السرطانية من الدم عبر تقنية النانو

اغلاق منفذ باشماق الحدودي بالتزامن مع عيد الفطر

بطلب من الحكومة العراقية؛

اغلاق منفذ باشماق الحدودي بالتزامن مع عيد الفطر

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

تركيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق

موضوعات مرتبط