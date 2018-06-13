ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد

واضاف كميلي اليوم الاربعاء، ان قوات حرس الحدود في مدينة سراوان سارعت بنصب كمين لمهربي المخدرات بعد تلقي معلومات حول احتمال قيامهم بنقل كميات منها الي داخل البلاد.

وتابع قائلا ان مهربي المخدرات لجأوا الي اخفاء المخدرات ولاذوا بالفرار؛ مؤكدا ان قوات الحرس الحدود تمكنت من ضبط طن و 423 كلغم من الافيون و ومصادرة سيارة خلال تطهير المنطقة.

واكد المسؤول الامني الايراني، ان النقاط الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان باتت غيرآمنة لمهربي المخدرات؛ مشيدا بتعاون اهالي النقاط الحدودية مع قوات حرس الحدود.

علما ان مدينة سراوان تقع علي بعد 347 كلم من جنوب شرق زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان) وعلي مقربة من الحدود المشتركة مع باكستان.

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