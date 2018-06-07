مواكبة ادعیاء حقوق الانسان للكیان الصهیونی جعلته یستمر فی وجوده

وجاء فی البیان الذی اصدره رئیس السلطة القضائیة الایرانیة الیوم الاربعاء، علي اعتاب یوم القدس العالمی : انه ومنذ السنوات الاولي التی هاجم فیها الصهاینة ارض فلسطین واغتصبوا املاك وأموال المسلمین، وقتلوا مئات الآلاف وشردوا الملایین من ارض الآباء، وحتي تاسیس الكیان الصهیونی الغاصب لغایة الآن، شهدنا العدید من الحروب والاعتداءات الظالمة من قبل هذه الغدة السرطانیة، وكل منها تشكل وصمة عار فی التاریخ المقیت للاستكبار العالمی والصهیونیة الغاصبة، حیث ادت السیاسات العدوانیة لهذا الكیان الغاصب الي استشهاد وتشرید الملایین من الاطفال والنساء والرجال.

واضاف آیة الله آملی لاریجانی: ان صمت ومواكبة وضلوع الدول المتشدقة بالدفاع عن حقوق الانسان فی جرائم الكیان الصهیونی تفضح نفاق هذه الدول وافكارها الخبیثة والظالمة التی تمكنت من الإبقاء علي هذا الكیان القاتل للاطفال.

وقال البیان: ان اطلاق اسم یوم القدس العالمی علي الجمعة الاخیرة من شهر رمضان المبارك، یعد من اهم ما تركه لنا الإمام الخمینی الراحل (رض)، وببركة هذه التسمیة والاستراتیجیة الحكیمة التی انتهجها قائد الثورة (مد ظله العالی)، نشهد ان قضیة تحریر القدس قد اثرت كذلك علي الجغرافیا التی تهیمن علیها القوي المتغطرسة، وأبطلت الحلم الصهیونی المشؤوم فی الهیمنة من النیل الي الفرات وتحقیق مخطط 'الشرق الاوسط الكبیر'، وأطلقت العد العكسی لزوال وصمة العار هذه من الوجود.

ودعا رئیس السلطة القضائیة أفراد الشعب الایرانی الي المشاركة الواسعة فی مسیرات یوم القدس العالمی، تزامنا مع احرار العالم، وان یرفعوا نداء دعم الشعب الفلسطینی المضطهد، ویعلنوا استیاءهم من الكیان الصهیونی اللاشرعی، ویجددوا العهد مع مبادئ مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

انتهي ** 2342

