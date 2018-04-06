استشهاد عنصر فی الامن الداخلی الایرانی علي ید مهربی وقود

قصرشیرین / 6 نیسان / ابریل /ارنا-
اعلن قائممقام قصرشیرین بمحافظة كرمانشاه غرب ایران عن استشهاد احد عناصر قوي الامن الداخلی الایرانی خلال اشتباك مع مهربی وقود.

وقال فرامرز اكبری فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الخمیس، ان كوادر قوي الامن الداخلی اشتبكوا بعد ظهر الخمیس مع مهربین مسلحین كانوا یبادرون الي تهریب الوقود فی المنطقة الحدودیة الواقعة بین مدینتی قصرشیرین وسربل ذهاب المتاخمتین للعراق.
واضاف، انه خلال عملیة مطاردة المهربین، استشهد 'ایوب اسلامی نیا' احد كوادر قوي الامن الداخلی، فیما جرح احد المهربین اضافة الي سائق سیارة كانت متوقفة الي جانب الطریق حینما اصطدمت سیارة المهربین بها.
یذكر ان مدینة قصرشیرین یمتد حدودها علي مسافة 186 كم مع العراق ولها معبران رسمیان هما برویزخان وخسروی تتم عبرهما عملیة التبادل التجاری والاقتصادی وتصدیر السلع الي العراق واقلیم كردستان العراق.
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استشهاد عنصر فی الامن الداخلی الایرانی علي ید مهربی وقود

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