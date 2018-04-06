معصوم: لن ننسي ابدا دعم ايران للعراق في الحرب ضد الارهاب

بغداد / 6 نيسان / ابريل /ارنا-
اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم بان بلاده لن تنسي ابدا مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية القيمة للعراق في الحرب ضد الارهاب خاصة تنظيم داعش.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الايرانيين في بغداد اثر لقائه استقباله السفير الايراني ايرج مسجدي، اكد معصوم بان العراق لن ينسي هذا الدعم، موجها الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة للعراق.
ووصف العلاقات بين البلدين ايران والعراق بانها تريخية وذات جذور ثقافية عميقة، واعتبر هذه العلاقات بانها الان في مستوي جيد، معلنا دعمه لتقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات.
ووجه التهنئة للشعب الايراني لمناسبة عيد النوروز، لافتا الي ان هذا العيد يُحتفل به ايضا في العراق والعديد من الدول الاخري.
وقد دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال استقباله السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي إلي تعضيد العلاقات بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية.
وذكر بيان رئاسي ان' معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد ، الخميس، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرج مسجدي وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين'.
واضاف ان ' معصوم سلط الضوء في اللقاء علي عمق العلاقات التأريخية بين البلدين الصديقين، داعياً إلي ضرورة تعضيد هذه العلاقات المعبرة عن المصالح المشتركة بين البلدين'.
من جانبه أعرب السفير مسجدي عن ' أهمية توسيع رقعة التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وتكون هذه العلاقات في خدمة الشعبين'.
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معصوم: لن ننسي ابدا دعم ايران للعراق في الحرب ضد الارهاب

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