مسؤول: الخط السككي بين ايران وجمهورية اذربيجان سيتم تدشينه قريبا

وقال عباس نظري، في تصريح ادلي به للصحفيين يوم السبت، ان مشاريع استراتيجية جيدة في مجال سكك الحديد في كلا البلدين قد تم تحديدها حيث ان خط سكك حديد 'آستارا - آستارا' يعد احد هذه المشاريع علي ممر 'شمال - جنوب'.

واضاف: ان موعد تدشين خط سكك الحديد بين آستارا الايرانية وآستارا الاذربيجانية سيتم بداية العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) بحضور رئيسي البلدين.

ولفت الي ان قطارا يحمل الواحا من نوع 'ام.دي.اف' قد تحرك من سان بطرسبورغ بروسيا ووصل الي باكو حاليا وسيصل الي الاراضي الايرانية قريبا لتجربة هذا الخط الجديد علي صعيدي الامان والتقنية.

ولفت الي ان ممر 'جنوب - غرب' الذي يوصل البحر الاسود بالخليج الفارسي يعد احد هذه المشاريع الكبيرة ، موضحا ان شحنات البضائع ستنقل بين البلدان الاوروبية عبر خط بولندا واوكرانيا وجورجيا وجمهورية اذربيجان ومنها الي ايران والخليج الفارسي ومن ثم الي الهند.

ونوه نظري الي ان مشروع ممر 'جنوب - غرب' سيتم تنفيذه بين البحر الاسود والخليج الفارسي فور الانتهاء من مشروع خط سكك الحديد 'آستارا - آستارا'.

واشار الي ان مفاوضات بين ايران واذربيجان وروسيا قد اجريت، لافتا الي ان هذا المشروع يتطلب دراسات تقنية وتجارية دقيقة.

واوضح ان طاقة نقل البضائع بواسطة قطارات الشحن بين روسيا والخليج الفارسي ومنه الي البلدان الساحلية المطلة علي الخليج الفارسي والهند تبلغ مليوني طن سنويا كحد ادني.

انتهي ** 2342

