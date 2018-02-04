مسؤول: الخط السككي بين ايران وجمهورية اذربيجان سيتم تدشينه قريبا

استارا / 4 شباط / فبراير/ارنا-
أعلن المدير العام لمكتب الشؤون الدولية في شركة سكك الحديد الايرانية عباس نظري بان خط سكك الحديد بين مدينتي آستارا الايرانية وآستارا في جمهورية اذربيجان سيتم تدشينه قريبا.

وقال عباس نظري، في تصريح ادلي به للصحفيين يوم السبت، ان مشاريع استراتيجية جيدة في مجال سكك الحديد في كلا البلدين قد تم تحديدها حيث ان خط سكك حديد 'آستارا - آستارا' يعد احد هذه المشاريع علي ممر 'شمال - جنوب'.
واضاف: ان موعد تدشين خط سكك الحديد بين آستارا الايرانية وآستارا الاذربيجانية سيتم بداية العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) بحضور رئيسي البلدين.
ولفت الي ان قطارا يحمل الواحا من نوع 'ام.دي.اف' قد تحرك من سان بطرسبورغ بروسيا ووصل الي باكو حاليا وسيصل الي الاراضي الايرانية قريبا لتجربة هذا الخط الجديد علي صعيدي الامان والتقنية.
ولفت الي ان ممر 'جنوب - غرب' الذي يوصل البحر الاسود بالخليج الفارسي يعد احد هذه المشاريع الكبيرة ، موضحا ان شحنات البضائع ستنقل بين البلدان الاوروبية عبر خط بولندا واوكرانيا وجورجيا وجمهورية اذربيجان ومنها الي ايران والخليج الفارسي ومن ثم الي الهند.
ونوه نظري الي ان مشروع ممر 'جنوب - غرب' سيتم تنفيذه بين البحر الاسود والخليج الفارسي فور الانتهاء من مشروع خط سكك الحديد 'آستارا - آستارا'.
واشار الي ان مفاوضات بين ايران واذربيجان وروسيا قد اجريت، لافتا الي ان هذا المشروع يتطلب دراسات تقنية وتجارية دقيقة.
واوضح ان طاقة نقل البضائع بواسطة قطارات الشحن بين روسيا والخليج الفارسي ومنه الي البلدان الساحلية المطلة علي الخليج الفارسي والهند تبلغ مليوني طن سنويا كحد ادني.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

خط سككي

استارا

استارا

ممر "الشمال

جنوب"

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول: الخط السككي بين ايران وجمهورية اذربيجان سيتم تدشينه قريبا

معظم المشاهدات

المالكي يرفض حل الحشد الشعبي ويدعو الي وفاق سياسي

المالكي يرفض حل الحشد الشعبي ويدعو الي وفاق سياسي

العبادي ومعصوم والجبوري، في مؤتمر سفراء العراق: الانتصارات علي داعش عززت مكانة العراق الاقليمية والدولية

العبادي ومعصوم والجبوري، في مؤتمر سفراء العراق: الانتصارات علي داعش عززت مكانة العراق الاقليمية والدولية

رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني: أي إعتداء من جانب العدو سيلقي رداً صاعقاً

رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني: أي إعتداء من جانب العدو سيلقي رداً صاعقاً

مسؤول في كردستان العراق : نحن بحاجة الي اتفاق شامل بين الحكومة المركزية والاقليم

في كلمته خلال المؤتمر الدولي للاحزاب الآسيوية في طهران؛

مسؤول في كردستان العراق : نحن بحاجة الي اتفاق شامل بين الحكومة المركزية والاقليم

قاسمي: مصدرو الأسلحة المدمرة إلي المنطقة لا يمكنهم الحكم علي القدرات الدفاعية الإيرانية

في تصريح خاص لإرنا؛

قاسمي: مصدرو الأسلحة المدمرة إلي المنطقة لا يمكنهم الحكم علي القدرات الدفاعية الإيرانية

أحدث الأخبار

سوريا تدين ادعاءات واشنطن حول اتهامها لها باستخدام أسلحة كيميائية

سوريا تدين ادعاءات واشنطن حول اتهامها لها باستخدام أسلحة كيميائية

مسؤول: الخط السككي بين ايران وجمهورية اذربيجان سيتم تدشينه قريبا

مسؤول: الخط السككي بين ايران وجمهورية اذربيجان سيتم تدشينه قريبا

وزیر الصناعة: ایران فی الصدارة عالمیا بانتاج الصلب الاسفنجی

وزیر الصناعة: ایران فی الصدارة عالمیا بانتاج الصلب الاسفنجی

إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب ومقتل طيارها في مواجهة الارهابيين

إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب ومقتل طيارها في مواجهة الارهابيين

ايران تحرز الوصافة في بطولة اسيا لالعاب القوي داخل الصالات

ايران تحرز الوصافة في بطولة اسيا لالعاب القوي داخل الصالات

موضوعات مرتبط