ايران تحرز الوصافة في بطولة اسيا لالعاب القوي داخل الصالات

طهران / 4 شباط / فبراير /ارنا-
احرز المنتخب الوطني الايراني مركز الوصافة في النسخة الثامنة لبطولة اسيا لالعاب القوي بعد كازاخستان التي توجت باللقب.

وافاد الموقع الالكتروني لاتحاد العاب القوي الايراني في تقرير له ان الدورة الثامنة انتهت مساء السبت بعد 3 ايام من المنافسات التي جرت في صالة 'آفتاب انقلاب' بطهران بمشاركة 360 لاعبا ولاعبة من 22 دولة.
وحصلت ايران علي 5 ميداليات ذهبية و 9 فضية و 10 برونزية، كان نصيب الرجال منها 4 ذهبية و 5 فضية و 5 برونزية، فيما كانت حصة السيدات ذهبية واحدة و 4 فضية و 5 برونزية.
احرز لايران الذهبية كل من حسن تفتيان في سباق العدو لمسافة 60 مترا وامير مرادي في سباق 1500 متر وحسين كيهاني في سباق 3 آلاف متر وعلي ثمري في رمي الثقل اضافة الي سبيدة توكلي في الالعاب الخماسية (الخماسي).
فيما نال الفضية كل من بجمان يارولي في سباق العدو 800 متر ومحمد بني هاشم في القفز بالزانة وميلاد ميري في الالعاب السباعية (السباعي) وكيوان قنبرزداة في الوثب العالي وسبيدة توكلي في الوثب العالي والناز كمباني في سباق العدو لمساقة 60 مترا حواجز ومهسا ميرزا طيبي في القفز بالزانة ومريم نوروزي في رمي الثقل اضافة الي سباق التتابع سيدات 4 في 400 متر.
اما البرونزية فقد نالها كل من علي محبي في الالعاب السباعية وعلي فهيمي في سباق العدو لمسافة 1500 متر ووحيد صديق في القفز الطويل وهمايون همتي في سباق 3 الاف متر وفرزانة فصيحي في سباق 60 مترا وسارا ندافي في سباق 60 مترا حواجز وسارا كريمي في القفز بالزانة ونيلوفر فشخوراني في القفز بالزانة وثناء دادرس في رمي الثقل اضافة الي فريق التتابع رجال 4 في 400 متر.
وتوجت كازاخستان ببطولة الدورة باحرازها 7 ميداليات ذهبية و 4 فضية وواحدة برنزوية، فيما حلت قطر في المركز الثالث برصيد 4 ذهبية و 4 فضية وواحدة برونزية.
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برچسب ها

ورزش

دزرو العاب القوى الاسيوية

طهران

ايران وزكازاخستان وقطر

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ايران تحرز الوصافة في بطولة اسيا لالعاب القوي داخل الصالات

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