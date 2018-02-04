أسبوع الفيلم الإيراني يلقي ترحيبا كبيرا في أثينا

وقالت رئيسة سينما أرشيف الأفلام في اليونان، اليوم السبت السيدة 'ماريا كمينو' خلال مراسم إفتتاح هذا الحدث الثقافي، إن إيران تتمتع بحضارة وثقافة غنية وإنه لمن بواعث السرور إننا نفتتح هذه الليلة أسبوع الفيلم الإيراني.

وفي تتمة حديثها أضافت، إن السينما الإيرانية وبعد إنتصار الثورة الإسلامية أخذت تزدهر يوما بعد يوم وهي تعد حاليا من السينما الطليعية علي صعيد العالم حيث قدمت للعالم فنانين شهيرين كـ'عباس كيارستمي'.

وأضافت كومينو أن فيلم 'شام آخر (العشاء الأخير) من إخراج محمد قانعي فرد هو فيلم وثائقي عن المسيحيين في سوريا، وكان هذا المخرج يعد هذا الفيلم في غضون الحرب وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو خير دليل علي رغبة الإيرانيين الملحة في التعايش السلمي لأتباع جميع الديانات وكافة أبناء البشر مع بعضهم الآخر.

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