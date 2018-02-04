الاحزاب تلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول

واضاف داتو يوتشوك تو اليوم السبت في الموتمر الدولي التاسع والعشرين للاحزاب الاسيوية والموتمر الثاني لطريق الحرير في طهران ان هذه الجمعية تشكلت بهدف ربط اقتصاد الصين وماليزيا بالبلدان الاخري كي نتمكن من تقديم برامج مختلفة من اجل ربط الغرب بالشرق.

واضاف: اننا نتمكن من خلال تطوير التعاون المشترك من ارساء تعاون وتعايش بين الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون كي توفر لنا امكانية تقديم الخطط المختلفة الي الامام بمساعدة بعضنا البعض.

وتابع انه من المومل بان نستطيع جميعا التوصل الي مصالح مشتركة الي جانب بعضنا البعض وان نحقق نموا جيدا.

انتهي**2018 ** 1837

