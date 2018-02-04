مسوول ماليزي:

الاحزاب تلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول

طهران/3شباط/فبراير- قال عضو اللجنة المركزيه للجمعية الصينية -الماليزية المشتركة داتو يوتشوك تو ان الاحزاب المختلفة في شتي الدول يمكن ان تلعب دورا كبيرا في بلدانها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سائر البلدان التي تمتلك ثقافات متنوعة.

واضاف داتو يوتشوك تو اليوم السبت في الموتمر الدولي التاسع والعشرين للاحزاب الاسيوية والموتمر الثاني لطريق الحرير في طهران ان هذه الجمعية تشكلت بهدف ربط اقتصاد الصين وماليزيا بالبلدان الاخري كي نتمكن من تقديم برامج مختلفة من اجل ربط الغرب بالشرق.
واضاف: اننا نتمكن من خلال تطوير التعاون المشترك من ارساء تعاون وتعايش بين الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون كي توفر لنا امكانية تقديم الخطط المختلفة الي الامام بمساعدة بعضنا البعض.
وتابع انه من المومل بان نستطيع جميعا التوصل الي مصالح مشتركة الي جانب بعضنا البعض وان نحقق نموا جيدا.
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الاحزاب تلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول

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