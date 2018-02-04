وضع حجر الاساس لبناء محطة كهربائية بسعة 500 ميغاواط في اذربايجان الغربية

تبريز / 3 شباط / فبراير / ارنا – جرت اليوم السبت في منطقة 'ارس' الحدودية (بمدينة تبريز مركز محافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب)، مراسم وضع الحجر الاساس لبناء محطة انتاج الطاقة الكهربائية بسعة تبلغ 500 ميغاواط وذلك بمناسبة انطلاق 'عشرة الفجر' المباركة في البلاد.

وافاد مراسم 'ارنا'، ان تكلفة انشاء محطة 'ارس' للطاقة الكهربائية تقدر بـ 230 مليون يورو؛ موضحا ان هذه المحطة ومقارنة بالمحطات الاخري قادرة علي انتاج كميات اكبر من الطاقة الكهربائية خلال الفترة الزمينة المحددة.
وتابع المصدر نفسه، ان القطاع الخاص يتولي معظم نفقات بناء المحطة، فيما يتم تسديد المبالغ المتبقية من صندوق التنمية الوطنية في ايران.
يشار الي ان التقنية المستخدمة في محطة ارس للطاقة الكهربائية عائدة الي شركة 'زيمنس' الالمانية فيما يقوم الاخصائيون الايرانيون بتركيب التروبينات فيها.
وستتولي شركة 'مبنا' الايرانية مراحل انشاء المحطة والتي من المقرر ان تنجز في غضون 30 شهرا.
وتقع منطقة ارس، بمساحة 50 الف كيلومترا، شمال غربي ايران علي المنطقة الحدودية المحاذية لدول ارمينيا واذربيجان، وجمهورية نخجفان ذات الحكم الذاتي.
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حجر الاساس

محطة كهربائية

بسعة 500 ميغاواط

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وضع حجر الاساس لبناء محطة كهربائية بسعة 500 ميغاواط في اذربايجان الغربية

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